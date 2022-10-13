Bii今出席美國棉代言記者會。（美國國際棉花協會提供）

畢書盡（Bii）前陣子和老婆前往韓國與3年不見的家人相聚，返台後立刻投入商演及校園活動，今（13日）出席代言美國棉記者會，受訪分享回韓國老家見到媽媽趣事，透露母親看到他當下熱情擁抱，但下一秒卻是問「怎麼沒帶孫女回來」，Bii開玩笑說：「我媽應該是想對我說『你不用回來啦，帶女兒回來就好』。」

畢書盡趁中秋連假回韓國享天倫，因當時台灣尚未開放國境，他擔心2歲女兒健康安全，因此這次只和老婆回去，雖然平常都有靠有視訊與韓國家人聯繫，但當面見到媽媽倍感溫暖，「（台灣）現在開放國境了，近期有在觀察想請媽媽飛過來」。

他原訂去年舉辦小巨蛋演唱會，無奈受疫情影響取消，Bii表示目前暫無攻蛋規劃：「我們還在觀察狀況，現階段還是先放在音樂作品上，有在寫歌、找音樂人合作。」Bii連續好幾年與美國棉品牌合作、擔任代言人，替家人置裝已習慣挑選純棉材質，「我女兒很喜歡棉製品，她覺得穿起來很舒服，女兒現在已經會自己挑愛穿的（衣服）、喜歡的顏色」。