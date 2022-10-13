台灣歷經兩年多的新冠疫情，終於在今日（10月13日）國境解封，在此別具象徵意義的好日子，ALLSAINTS搶先舉辦時尚派對，邀請瘦子E.SO、小春、薛仕凌、Ozone佳辰、黃瑋昕Haezee、Karencici等藝人與會同歡，並同步發表與瘦子合作的ALLSAINTS x E.SO聯名飾品，為沉寂已久的時尚圈帶來青春朝氣。

小春出席ALLSAINTS派對，力挺好友瘦子設計的飾品與時尚場子。（陶福媛攝）

升格當爸爸的瘦子坦言，這一年為了保護懷孕的老婆，他刻意減少工作，如今有了寶貝女兒，更是處處小心，一心只想多陪伴孩子，把間都留給家人。他笑說，以往他偏愛黃澄澄的黃金項鍊與飾品，但這回他為ALLSAINTS設計聯名飾品，卻是低調的銀飾品，感覺當了爸爸後，心境的確有了很大的改變。

原本頑童三人將在昨晚合體同慶，可惜大淵染疫無法與會，小春坦言有些遺憾，對瘦子與ALLSAINTS合作聯名感到開心，頻頻誇讚聯名飾品款式百搭又時尚，並給予90分的好評，「如果找我們三人一起合作，就滿分100了！」

薛仕凌為戲蓄了八字鬍，身穿ALLSAINTS皮夾克和飾品，別具陽剛味。（陶福媛攝）

金鐘視帝薛仕凌因戲蓄了八字鬍，搭配重金屬龐克風的黑色皮夾克和銀飾品，散發陽剛魅力，他笑說他蓄了八字鬍後反應很兩極，有人很喜歡，有人很不習慣，他則是以開放的心情接受自已的轉變，覺得換個造型也不錯。

人氣男團Ozone佳辰透露約會時則佩戴款式低調的飾品，以免比女朋友漂亮，展露花美男貼心的一面。（陶福媛攝）

人氣男團Ozone佳辰出席ALLSAINTS時尚派對，透露平日他喜歡佩戴誇張的珠寶飾品，但約會時則會刻意低調一點，「怕比女朋友漂亮」，展露花美男貼心的一面。

ALLSAINTS派對邀請潮流新女聲黃瑋昕Haezee擔任表演嘉賓，高唱『信你才怪』、『到底戀愛是個謎還是個癮』及『I Don’tWant YouLately』等新歌，並由男神瘦子E.SO壓軸演唱『Don’tworry about me』及『Amazing』兩首神曲。

AllSaints與瘦子合作聯名款AllSaints x E.SO Venus耳環，6600元。（AllSaints提供）