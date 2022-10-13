凶宅讓不少人敬而遠之，只能用低於行情的價格出售。一名房仲在臉書社團分享凶宅資訊，標註房屋價格、坪數等資訊，歡迎有興趣的民眾提前預約看屋，但限太陽下山前帶看，坦言晚上自己也會怕，讓不少網友笑翻。

一名房仲在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」分享凶宅資訊，表明該房20年前發生一氧化碳中毒事件，大樓內共三死一傷，「事過境遷，屋主誠售，物件相關還請私訊詢問」。

貼文揭露，凶宅位於新北市永和區，開價1350萬元，權狀坪數為26.33坪，主建物+附屬建物則為17.62坪，格局為2房1廳1衛浴，房仲備註帶看「提前預約」，但帶看時間必須在太陽還沒下山前，誠實表示「晚上我也是會怕」。

房仲誠實自白也惹得網友發笑，「最後那句我也會怕真的很有梗」、「太有梗！真的成功引起討論欸XD」、「希望有緣人買到好屋！房仲太可愛了」、「這樣更想晚上看房惹」、「這是王牌房仲吧，讓人看了都想預約看房」、「這間會紅！感覺很快可以賣出去」、「晚上我也還是會怕真的超級好笑！大推」。