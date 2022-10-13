為期6天的2022全民運動會今落幕，2年後由屏東縣接力舉辦，今並舉辦會旗交接。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期6天的2022全民運動會今落幕，屏東縣帶來39人嘉屏傳頌全民躍動舞蹈表演。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁指今年全民運加入許多創新思維，達成「老的縣市，新的嘗試」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期6天的2022全民運動會今落幕，2年後由屏東縣接力舉辦，今年賽事共發出380面金牌、381面銀牌和396銅牌，賽會期間有95人次破大會紀錄，86人次破全國紀錄，是近年來全民運動會中最多全國紀錄被改寫的一屆。

今下午舉辦全民運動會閉幕典禮，嘉義縣長翁章梁、體育署副署長林哲宏、屏東縣秘書長邱黃肇崇到場，會中並頒布獲得績優單位獎的8縣市，獲獎縣市為屏東縣「大會獎」、彰化縣「監察院院長獎」、台南市「考試院院長獎」、高雄市「司法院院長獎」、桃園市「立法院院長獎」、新北市「行政院院長獎」，副總統獎由台北市獲得，最後頒布的總統獎由台中市獲得，活動尾聲更完成全民運會旗交接。

翁章梁指出，全民運從阿里山祝山平台燃聖火到今天熄聖火，歷經過去1年多的籌備，過程中獲得許多人協助，他對此十分感謝，而縣府是以辦喜事心情進行賽事籌備，也加入許多創新思維，包含開幕式的科技展現、賽事期間的宣傳，賽前翻新整修嘉義縣體育場地等，努力將創新精神融入體育，達成「老的縣市，新的嘗試」，也恭喜所有獲獎選手，祝福賽後仍能努力精進，不停超越自我。

邱黃肇崇表示，屏東縣對體育投入不遺餘力，近年成立屏東縣體育發展中心，進行人才培育、主導運動場館更新、每月舉辦體育賽事等作為，讓體育融入民眾生活，尤其屏東縣高度重視今年的全民運，派出教練與選手達767位，不只是參與賽事，更是為2024年全民運汲取經驗，屏東縣已準備好為下一屆全民運籌備，邀請全國鄉親2024年來屏東，感受屏東人的溫度與熱情。

林哲宏說，自己身分證開頭也是Q，對嘉義也有感情，這次全民運賽事有目共睹，賽事籌備得十分完善，許多遠道而來的選手都獲得妥善照顧，期待下一屆由屏東縣舉辦的全民運，祝福全民運賽事一屆比一屆更好。