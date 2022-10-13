25歲的林姓男子因和朋友吵架心情不好，要求24歲的陳姓女友騎車載他散心，沒想到林男竟因無處發洩情緒，持空氣槍亂射路邊停放的轎車，3位民眾的愛車無辜受害。高雄市苓雅分局於13日早上陸續獲報，立即前往現場勘查，發現3輛轎車的後車窗、後擋風玻璃上有彈孔痕跡，並在現場拾獲一顆6mm鋼珠，警方經調閱監視器，在6小時內順利逮捕林男及陳女，並依刑法毀損罪將情侶檔移送偵辦。

苓雅分局今早陸續接獲民眾報案，稱停放在苓雅區漢昌街、武漢街、武慶三路的車子遭到損壞，警方獲報後展開調查，發現13日早上3時許，陳女騎車載著林男漫無目的的閒晃，後座的陳男拿出空氣槍朝路邊車輛射擊，導致3輛轎車的後車窗、後擋風玻璃碎裂，2人隨後騎車揚長而去。

警方沿線調閱情侶的足跡，6個小時內於陳女前鎮區瑞隆路的住處逮捕2人，現場也查扣犯案的空氣槍1枝，空氣槍經初步檢驗無殺傷力。林男辯稱，因昨日與好朋友吵架心情相當不好，才會要求陳女載他出去散心，並透過隨意開槍來發洩情緒。2人依刑法毀損罪移送偵辦。