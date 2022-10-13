春風（左）出手解救大廚顏志琳。（灰人文化提供）

林美秀（左）、春風在大太陽底下負責油漆工作。（灰人文化提供）

林美秀、動力火車、玖壹壹、范少勳在實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》，為了幫澎湖員貝嶼進行「社區再生」，努力改造及學習當地導覽等活動，當工作告一段落時，眾人一起在當地雜貨店品嘗美味午餐，當吃素的尤秋興吃著美味的絲瓜麵線時，搭檔顏志琳突然爆料2人出道前去買菜時，尤秋興指定要吃香腸的糗事。

健志與洋蔥、范少勳為了學習東海導覽，清晨6點就起床，在睡眼惺忪狀態下出發向當地阿嬤學習魚乾製作，他們在抵達後試吃到停不了，最後還被大吼：「不要再吃了！要上班了！」有趣的是，來到簡樸的小漁村，洋蔥竟然天真地說要使用APPLEE PAY在當地消費，讓眾人聽了是哭笑不得。

因為3人在起床後就直接工作，肚子餓的健志呼喊：「肚子好餓，想吃蚵仔麵線！」結果遭到阿婆訓斥，「吃飯那是中午的事情，現在事情都做不完要怎麼吃」，要他們趕緊加快動作包裝；大夥一邊工作一邊談心，面對好手藝需要傳承的問題，阿婆坦言，希望年輕人回來接手，但現實狀況很難，讓點出這漁村需要再生活化、年輕人返鄉回流的問題。

擔任園區園長的尤秋興，一起床就前往動物園餵羊，他童趣地與羊兒們對話，還拿相機拍照傳給老婆分享，讓老婆擔心到反問：「你會不會想把牠們帶回來？」看見有羊不願意喝奶，他也顯得相當苦惱，最後還播音樂安撫放鬆。

顏志琳首度挑戰下廚做早餐，面對幾乎空空的冰箱毫無頭緒，最後決定嘗試做歐姆蛋，春風與林美秀看著他無奈樣子，也決定一起協助幫忙，最後春風使出精湛廚藝神救援，讓顏志琳被笑稱是檯面上的大廚，有別於鳥嶼三人在烈日下辛苦學藝，他們則是相當悠閒吃著早午餐聊天，尤秋興在過程中顯得靦腆，「我不是一個很擅長跟陌生人打交道的人，我是要混久一點，才會跟他們開玩笑，我的本性還是很害羞，他們又講台語，有時懂、有時不懂，要經過春風翻譯。」