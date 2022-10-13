爭取連任的台中市長盧秀燕14日將舉行首場大型造勢活動，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌陣營4位立委今天召開記者會，批評盧秀燕合體涉貪的林姿妙是低估台中人的智慧，更細數盧秀燕執政以來在施政上的缺失。台中市新聞局長鄭照新則表示，呼籲民代不要為了選舉，刻意扭曲數據放大、唱衰台中。

立委張廖萬堅表示，台中市的房價在盧秀燕執政4年內飆漲超過80％，讓台中成為房價僅次於台北市的城市，年輕人在這座城市要面臨低薪資、高房價的惡夢，市政建設也毫無發展，這種執政墊底成績的盧市長搭配林姿妙，國民黨好意思說是十全十美？應該正名為「十足漏氣、十分難堪」。

立委何欣純表示，專業雜誌評比盧秀燕敬陪末座，還輸給林姿妙，真正工具化、政治化媽媽的是盧秀燕本身，盧秀燕執政的這幾年，更發生了很多媽媽不願意樂見的事情。立委黃國書說，台中市是文化之都，但盧市府卻消極面對文化建設，包括中央補助修復的場館，盧市長也沒有提出任何活化的看法。從文化部統計數字來看台中市文化預算僅占總預算2.38％，不僅是六都後段班，連全國平均都不到。

立委莊競程指出，盧市長的親子政策只有「3不」，數量不夠、把關不嚴、用心不足，公托數量不足、營養午餐農藥殘留把關不嚴、公園充滿罐頭遊具，推動親子政策，需要聆聽爸爸媽媽的聲音，而不是憑藉口號而已。

新聞局長鄭照新表示，事實上這是斷章取義、擷取特定指標扭曲放大的結果，盧市長在歷屆市長的表現平均分數評比中，天下雜誌是歷任最高，因此這樣的觀點無疑對於前任市長相當不公平，前任市長情何以堪。

鄭照新說，立委所引述的天下雜誌評比，無論是社福力及經濟力的表現，台中都是六都第二，教育資源更榮登六都第一，榮登教育王；比天下雜誌更新出來的遠見雜誌評比，台中在生活品質面向及永續治理都是六都之冠；另外今日記者會所提的賣地王也是不實指控，台中市政府的售地面積也非六都最高，呼籲民代不要為了選舉，刻意扭曲數據放大、唱衰台中，打擊台中的光榮感，應該採取正面選舉，為下一代的良心共同努力，為下一代負責。