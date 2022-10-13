艾莉莎庫絲柏詮釋飛行大盜的愛人。（采昌國際多媒體提供）

喬許杜哈莫（左）與艾莉莎庫絲柏（右）兩人認識多年，終於有機會在大銀幕談情。（采昌國際多媒體提供）

改編有史以來最惡名昭彰的加拿大「飛行大盜」小吉伯加爾文（Gilbert Galvan Jr）真人真事電影《天劫高手》（Bandit），由《變形金剛》男星喬許杜哈莫詮釋這位惡盜，而性感女星艾莉莎庫絲柏（Elisha Cuthbert）詮釋他的愛人，創造出非凡的化學效應，成為全片看點之一，好萊塢巨星梅爾吉勃遜也在劇中演出黑道老大，卡司堅強。

小吉伯加爾文不僅以假名成家立業，更在短短3年，沒開過任何一槍就行搶加拿大14座城市、59家銀行與珠寶店，洗劫超過230萬美元，同時還可以跟家人過著平靜生活，驚人事實讓人髮指。

不過他在受訪時，直言從沒想過自己的「戰績」會被拍成電影，甚至語出驚人表示：「不是我在吹牛，但確實沒人可以接近我所犯下的搶案數量。」全片堅強卡司，也讓小吉伯加爾文讚嘆：「我認為人們會想看這部電影，都是因為梅爾吉勃遜有演，人們絕對不會因為我而想要看的。」

導演艾倫安格爾（Allan Ungar）表示：「我希望觀眾可以欣賞他是如何造就這些搶案，我並不想美化犯罪或任何事物，但這些事情確實都曾發生過。」

值得一提的是，《天劫高手》請來加拿大性感女星艾莉莎庫絲柏，詮釋這位「飛行大盜」的愛人。她不僅在 2013 年被《Maxim》雜誌評選為電視上最美麗的女人，兩年後再獲《GLAM MAG》雜誌評選為最性感女星。她更以《鄰家女優》（The Girl Next Door）與《恐怖蠟像館》兩部電影聞名國際。

只見她在片中情牽喬許杜哈莫，從跟他邂逅、談情，直到發現他犯罪真相時的震驚表情，庫絲柏演來絲絲入扣，甚至成為全片喜感的調和劑，與喬許創造出非凡的化學效應。

庫絲柏表示，自己立刻被本片劇本吸引：「我看得津津有味，尤其這部搶劫電影有個相互關聯的愛情故事，我希望觀眾可以看看這兩人是如何相遇，以及得知對方真實身分後，隨之而來的混亂生活。」她更透露將自己的表演重點擺在與喬許之間的化學效應，尤其兩人已經認識多年，充滿默契的合作也讓喬許大讚：「她是個很容易相處的人，我們一開始就相處融洽，讓我很想跟她合作。」

《天劫高手》將在本週五（10／14）於全台震撼獻映。