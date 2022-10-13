身為野手中唯一旅外代表，效力響尾蛇隊小聯盟的陳聖平連兩屆代表中華隊打U23世界盃，他希望能夠用自己的行動力去帶領隊友，「我們是一個團隊，是一條心的感覺。」

陳聖平去年也有代表台灣出征U23，今年再度披上中華隊戰袍，今晚的開幕戰中華隊要對上哥倫比亞，陳聖平擔任開路先鋒鎮守二壘防區，「就是把自己該做的做好，盡力把每顆球處理起來，讓投手有安定感。」

今年是陳聖平旅美第2年，本季他在1A出賽79場，敲出3轟、打擊率2成21，也曾被叫上高階1A，在高階1A出賽9場，33打數敲出12支安打包含1轟，打擊率高達3成64。

對比去年遇到低潮時的不知所措，今年陳聖平更懂的面對問題，「會更有自己的想法，主動去跟教練討論。」他透露，今年曾碰上1個月無安打的大低潮，主動去尋求教練協助後收穫許多，「他叫我不要害怕，不要因為打不好而懷疑自己。」

陳聖平透露，這次哥倫比亞的總教練科爾特斯（Jorge Cortes）是自己在響尾蛇隊小聯盟的教練，但他不會刻意想要表現給教練看，而是平常心面對比賽。

這次加入國家隊，陳聖平也把握機會從打擊教練克魯茲身上「挖寶」，「主要是講一些觀念的事，他說不用想太多，做好該做的事就好。」他也透露平常都叫克魯茲「阿公」，「阿公超可愛，跟他之間不會有距離。」