養鹿場的鹿隻都有訂上耳標作為識別及管理。（新北市動保處提供）

「鹿茸｣為雄鹿未骨化密生絨毛的幼角，不論是中西方，鹿茸都被認為是珍貴的食補藥材。每年3月至6月期間為台灣水鹿採收鹿茸的季節，緊接著6月至9月由梅花鹿及紅麋鹿接棒，新北市動保處利用鹿農剪完鹿茸後的空檔，替鹿執行結核病檢查，不但守護了鹿群的健康更保護消費者食用安全。

根據台灣和紐西蘭簽訂的台紐經濟合作協定，自2025年起紐西蘭鹿茸進口全面零關稅，位於新北市五股區御史路「野山養鹿場」飼主陳裔相為了能和進口鹿茸產品競爭，向中華民國養鹿協會申請國產鹿茸標章認證。標章認證都必須經過地方政府動物疾病防疫機關執行結核菌素檢驗合格後，確保鹿場動物健康以及環境衛生無虞才會核發「台灣國產鹿茸」證明標章及專屬鹿場的二維條碼，讓消費者可購買到安全國產鹿茸。

飼主陳裔相邀請動保處獸醫及馴鹿達人廖彬興聯手為場內鹿群進行結核菌素檢測。經過檢測場內大大小小的水鹿及梅花鹿共33隻，檢驗結果皆為合格。

動保處表示，為防範人畜共通傳染結核病發生，動保處公職獸醫每年都會和牧場聯手進行檢驗以及消毒防疫工作，除了保障鹿隻身體健康，也可透過防疫編號來加強健康管理，方便牧場每天檢視鹿隻醫療照護，維護產品品質，確保鹿農產業永續經營。