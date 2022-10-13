啦啦隊女神林襄擁有甜美臉蛋、E罩杯身材，從台灣紅到日本，但樹大招風，今（13日）她被媒體拍到在路邊脫口罩抽電子菸，與經營的人設有落差，掀起軒然大波。稍早，林襄透過經紀人道歉，承諾會努力戒菸。對此，「雪乳戰神」之稱的網紅郭鬼鬼，為挺林襄不惜開噴酸民「像處女情節一樣瞎」，引發熱議。

郭鬼鬼13日傍晚在臉書發文問：「抽菸有什麼問題嗎？」並嗆指責林襄抽菸的網友：「如同處女情結一樣蝦（瞎）」、「這回合我挺襄，酸民不要亂」，最後補充「先說喔！我沒抽煙」，免得造成誤會。

文章一出，吸引眾多網友討論，支持林襄的網友表示：「雖然抽煙對身體健康不好，但沒有犯法的話，每個人都有自己選擇做什麼的自由」，不過幻滅的網友則認為林襄「在那邊裝清純」、「形象全毀」，兩派網友各有自己的見解。

林襄走紅後，一舉一動都被放大檢視，陸續被網友挖出早期的舊照，質疑身材和臉蛋有進廠維修過，連46分私密片、上空露點照都在網路瘋傳。此外，連發兩本性感寫真集的林襄，去年在YouTube頻道脫口：「我真的很希望自己可以胸部小一點」、「可能做一些縮胸手術之類」，也被網友酸表裡不一；對此，林襄當時在IG發黑底文表示：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。