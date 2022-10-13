資本市場波動，金融業現增極辛苦。三商美邦人壽13日公告今年第二度現增的價格，將以每股5.2元，現增10億股，以13日收盤價6.14元來看，折價幅度15.3％左右，預計募得52億元，比規劃中的55億元略少。

三商壽因為半年報資本適足率（RBC）不到法定200％，且淨值比不到3％，依規定必須辦理增資，三商壽3月時已辦理4.3億股的現增，當時是每股8.2元，對應宣布時收盤價9.3元，折價幅度是11.8％，共募得35.26億元。

因為嚴格執行投資部位停損，三商壽上半年稅後虧損67.18億元，且經二年多的調整，三商壽投資部位都相對保守謹慎，股票部位並不多，且債券絕大多數放在攤銷後成本（AC），因此第三季壽險公司因債券跌價，淨值大幅消失時，三商壽9月底自結淨值比2.1％，反而比6月底的2％略高。

不過因為淨值比仍不到3％，三商壽仍是進行10億股的現增，訂價5.2元，比第一次現增價再減近36.6％，雖然三商壽新董事長翁肇喜一再強調三商壽體質不差，但整體資本市場不佳下，現增價仍是不如預期。

三商壽仍在進行20億股的私募案，要引進策略性投資人，由於未來可能有各種可能，市場一般預估私募價格會比現增價高。