新北市三重區一名黃姓男子上月間遭到便衣警察誤認通緝犯，慘被痛毆，事後黃男向2名警員提告，昨（12日）下午雙方進行第1次調解，據了解，黃男並未出席，由兒子與律師代表，2名員警雖當場致歉，表明願支付10萬賠償金盼求撤告，但遭拒絕，調解破局。

事發源於9月20日晚間9時許，3名警員前往三重區竹圍街某巷口埋伏追捕通緝犯，誤將54歲的黃姓男子認成通緝犯，遂將其壓制在地並帶回警局，造成黃男身上多處擦挫傷，直到回局內訊問後才驚覺抓錯人，黃男事後則向動手的2名員警提告傷害與妨害自由等罪，2名員警也同樣控告黃男傷害與妨害公務等罪。

黃男12日於個人臉書更新進度，透露昨日兒子與律師代替他前往三重調解委員會，2名警員則與永福派出所所長一同出席，5人共同進行此案的第1次調解，2名警員當庭道歉，稱一切都是誤會，願支付10萬元賠償金，同時承諾撤銷控告黃男傷害與妨害公務等。

黃男指出，他僅有一個訴求，就是此種值勤時違法犯紀、公然對人民施暴且動用私刑的惡警，未依照警察職權法行使勤務的惡警，一定要汰除；另對於警方向媒體稱「他開出150萬和解金」一談，他回應是滑天下之大稽，他定會堅持下去，透過司法途徑討回公道。

對此，三重警分局回應指出，昨日調解時當事者黃男並未到場，雙方協調並沒有結果，調解結束後永福所長與2名同仁也在調解會門口向黃男兒子致歉，後續將與黃男保持聯繫，表達善意。