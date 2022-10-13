針對劉建國競選總部連日舉行記者會批評雲林縣政府，縣府新聞處長羅楚東回應，炒冷飯搏版面，沒有事實根據，邏輯錯亂不通，自曝其短，該總部扭曲各項縣府政策，抹煞公務員努力，鄉親自有評斷；再者，此時才要求中央背書開支票，愈凸顯過去自己的空白，縣府衷心期盼中央現在開的支票，未來千萬不要跳票。

羅楚東指出，以麥寮港為例，縣長張麗善縣長努力不懈推動麥寮工業港開發，環保署專案小組會議結論對於麥寮工業港變更環評審查結論已要求限期開發，取得施工許可後5年內，亦即2027年可完工，可配合台西區廠商需求，發揮麥寮港最大功效及周邊產業園區發展利基。

關於冷鏈物流加工中心一案，張縣長一上任便責成縣府農業處規畫提出冷鏈物流計畫送農委會，中央不願意支持，導致計畫胎死腹中，反觀西螺果菜市場物流中心早就該做，為何會在選前3個月來開支票？

羅楚東說，雲林溪整治工程早在副縣長謝淑亞擔任斗六市長時就已經透過民意調查及公民參與，朝掀蓋方向規畫，公所也做了步道初步串聯，張麗善縣長上任後，縣府接續辦理掀蓋工程、汙水截流工程、景觀綠美化工程，每個階段過程均嚴格要求施工品質及進度掌握。

至於揚塵治理，張麗善縣長上任後，著手各項措施，連續2年獲得環保署頒發的空品改善特優獎，與第四河川局合作透過水覆蓋、綠覆蓋、舖設文蛤殼等改方式治理揚塵，使得揚塵天數從張縣長上任前的59天，驟減至今年只有1天，足可證明縣府執行治理工作的成效。

關於長照福利，縣府亦積極配合衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，協調輔導臺大醫院雲林分院設置200床住宿型長照床位，獲衛福部補助3億元，由縣府無償提供位於該院斗六院區對面的文觀處停車場用地，作為興建地點，將打造為「雲林銀光樂活園區」。

羅楚東強調，此時對手要求中央背書開支票，愈凸顯過去自己的空白，縣府衷心期盼現在中央開的支票未來千萬不要跳票啊。