新北地檢署今在全聯板橋國慶店舉辦「全民來相挺、聯手反賄選」記者會，發表新北檢的反賄選吉祥物及檢察官陳漢章編劇、出資、並邀集親友合力製作的反賄選宣導影片，全聯與新北檢合作，即日起在全聯新北市128家門市，播放該反賄選影片。

法務部長蔡清祥、全聯總經理蔡篤昌，最高檢察署檢察總長邢泰釗、台高檢署檢察長張斗輝、法務部保護司長林嚞慧今均出席記者會，支持新北檢反賄及查賄工作。

蔡清祥感謝全聯福利中心公益相挺，讓反賄選影片能在全聯新北市的門市同步播放，並表示買票賣票都是違法的行為，執法機關一定會嚴加查緝，但預防勝於事後偵辦，我們最主要的目的是透過各種管道全民一起來反賄選，守護台灣的民主自由，珍惜現在擁有的一切，讓這次九合一的選舉能夠在公平、公正的環境中順利進行。

新北檢檢察長毛有增表示，反賄選、抓賄選，為的是守護民主法治，有清明的法治、才有幸福的下一代。新北檢的反賄選吉祥物是一隻披著紫色檢察官披風的母袋鼠，手持執行公權力的寶劍和象徵公平的天秤，母袋鼠與小袋鼠皆望向前方，象徵不同世代齊心對抗賄選之決心，要讓淨化選風、民主法治，能「代代」相傳，守護下一代的幸福。

新北檢表示，陳漢章所製作的反賄選宣導影片，透過幽默方式告訴民眾，如得知賄選消息，可於蒐證後撥打0800024099的電話，撥通之後按4，檢舉賄選案件全部都是匿名保護，最高可獲得檢舉獎金1000萬元。