進入楓紅秋季，義大天悅飯店則散發著加拿大秋日氣息。義大百匯自助餐廳自10月14日起至10月30日止，於平日晚餐、假日午餐、晚餐時段特別推出「加拿大美食節」活動。

美食節活動，西餐主廚林孟呈選用加拿大最具特色的牛肉、楓糖、鮭魚、乳酪等食材，以道地傳統再結合巧思創意做成料理，從開胃菜像是自製加拿大醃鮭魚、藍乳酪烤梨核桃沙拉，或頂級加拿大肋眼牛排、層次豐富的魁北克迷迭香雞、Q彈又富膠質的伊士班諾燴羊膝與風味楓糖茴香燉豬肉，另外還有濃郁的加拿大乳酪濃湯，及甜點代表巧克力風味海狸尾巴餅等，多達廿幾種加拿大美食呈現在餐檯上，每人750元起(一成服務費另計)，活動期間還有四人同行一人免費的優惠，饕客們不用出國也能盡情品嘗楓味十足的加拿大美食。

天悅飯店表示，加拿大橫跨內陸及臨海，擁有新鮮味美的海鮮及農畜產品，加上種族多元，讓餐點更為豐富且具特色。義大天悅飯店特別選在楓紅秋季時節，推出加拿大美食活動，主廚林孟呈選用最具代表的食材，包括牛肉、鮭魚、乳酪等，做成多樣創意菜，其中「自製加拿大醃鮭魚」選用加拿大新鮮鮭魚再融合印度茴香籽等香料，醃漬後不僅提升鮮度且更具香氣；「炙燒鮪魚佐西瓜辣味油醋汁」則是以日式料理作法呈現，酸辣開胃、口感富層次；特別推薦起司控重口味的乳酪與清甜水梨搭配得宜的「藍乳酪烤梨核桃沙拉」。

至於熱食區也有各式風味菜，包括以迷迭香加上萊姆醃製後再煎烤的「魁北克迷迭香雞」，金黃色酥脆外皮，肉質特別軟嫩，再佐上特調奶油醬，別具風味；「伊士班諾燴羊膝」挑選膠質豐富的膝蓋部位，飽滿吸附以蕃茄等蔬果加上百里香及紅酒燉熬的醬汁，香氣逼人；主廚再推薦「烤香料帶骨牛小排」則選用特選帶骨牛小排，芥茉香草醃漬再烘烤，肉甜且多汁。

除了經典餐點外，加拿大小吃與甜點也不缺席。「加拿大肉汁乳酪薯條」是其中一道，濃郁的起士與加拿大特調肉汁淋在薯條上，大人小孩都很愛。甜點區則有「溫哥華島奈奈模蛋糕」，由巧克力、慕斯及脆餅三層組合，口感特殊且豐富，另外還有造型像是狐狸尾巴的小巧版「巧克力海狸尾巴餅」，師傅特別以巧克力與香蕉完美結合，呈現這道加拿大麵食代表，征服甜點控味蕾。

義大天悅飯店百匯自助餐廳加拿大美食節，自10月14日起至10月30日止，平日晚餐每人750元，假日午餐750元、晚餐850元(以上餐價一成服務費另計)，活動期間更舉辦四人同行一人免費優惠活動。