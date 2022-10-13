台灣入境「0+7」檢疫措施於13日上路，為迎接國門開啟的跨境旅遊熱潮，以及台灣民眾迫不及待想去日本旅遊的渴望，萬事達卡攜手日本航空與玉山銀行，全方位規劃出國旅遊之機票、住宿、購物等獨家優惠與旅遊保障。

凡玉山世界卡（含世界醫師卡）持卡人不僅可享日本航空機票最高九折優惠外，玉山銀行還額外加碼最高8％的高額回饋；萬事達卡則同步提供世界卡持卡人完整的旅遊醫療保險與涵蓋購物、娛樂、住宿等多項旅遊優惠的「萬事達卡環球賞」，要讓持卡人以最優惠的價格及最全面的保障重新踏上探索世界的旅途。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台日旅遊已漸進復甦，且日本連續六年都是最多台灣人前往的國家，可見台灣民眾對日本旅遊的熱愛。而近三年來受疫情影響，更讓消費者意識到醫療保險的重要，尤其出國旅遊更需要有所保障，因此萬事達卡獨家提供世界卡持卡人業界獨有的海外旅遊醫療保險，涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼、醫療費用理賠與住院津貼等，讓持卡人有個愉快安心的旅程。

日本航空台灣營業處處長王富民表示，日本航空一直以來都秉持著航空業不僅是提供交通運輸服務，更是傳遞文化並促進日本與世界繁榮的一種方式，這次再度與萬事達卡和玉山銀行攜手合作，期待透過更好的優惠回饋與尊榮禮遇，邀請台灣民眾重新體驗世界之美；此外，日本航空更藉此機會推出世界醫師卡滿額快速升等日航哩程儲蓄專案—JMB精英會籍禮遇，要向近三年來辛苦付出的醫護人員致上最深的敬意。

台灣、日本旅遊限制已全面放寬，各家航空公司紛紛擴大台日直飛航班，為沉寂已久的空中運輸市場重新注入活力，日本航空在現有的東京羽田、成田航線強勢回歸增加班次，從10月30日起恢復台北(松山)=東京(羽田)每日兩班、台北(桃園)=東京(成田)每週四班飛航，早去晚回的航班時刻提供赴日旅遊的台灣旅客最便捷、高品質的運輸服務。

選擇日本航空亦可當日轉機飛往大阪、福岡、札幌、名古屋、小松、青森、秋田等60個日本國內城市，讓喜愛日本的台灣民眾秋賞楓、冬沐雪，深度暢遊日本名勝絕景之美。

萬事達卡與日本航空本次優惠方案提供玉山銀行世界卡（含世界醫師卡）持卡人即日起至2022年12月31日期間購票享獨家優惠，只要透過日本航空專屬活動頁面刷卡預訂機票，自台北松山、桃園出發之日本國內全航點享商務艙9折、經濟艙95折優惠，歐美長程線享頭等艙、商務艙、豪華經濟艙93折、經濟艙97折優惠，旅遊出發日以購票日當天算起360天內皆有效；玉山銀行除額外提供國外消費享最高3％現金回饋，更加碼指定旅遊消費滿額享5％回饋，總計最高享18％回饋；日本航空則額外提供50位世界醫師卡持卡人單筆刷卡滿額，即可快速升等「JMB藍寶石」會籍一年，並同時專享「寰宇一家藍寶石」服務如享用機場貴賓室、優先辦理登機、優先候補機位、會員專屬通道等藍寶石會員專屬之尊榮禮遇服務。

此外，萬事達卡提供世界卡持卡人涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼之旅遊醫療保險，除世界卡持卡本人以外，持卡人之配偶與子女也同享50％限額保障。萬事達卡亦攜手全球多間星級飯店、購物中心提供「萬事達卡環球賞」旅遊優惠，只要登錄平台線上註冊綁定即可自動享有購物、娛樂、交通到旅宿全方位尊榮禮遇。

不論是想住在位於東京市中心的東京文華東方酒店，或是遠離城市喧囂的濱松協和酒店，萬事達卡環球賞皆提供5～10％的現金回饋；而台灣人去日本必買的電器、美妝產品方面，萬事達卡提供在Bic Camera消費滿額最高享5％優惠與10％免稅折扣、於Edion消費滿額享1,620日圓現金回饋、C’BON消費滿額享最高10％回饋；對於想逛街的旅客則提供於高島屋百貨消費滿額享1,500日圓現金回饋、Parco百貨消費滿額最高享10％回饋。

萬事達卡透過多重禮遇全方位滿足消費者海外旅遊需求，要讓持卡人尊享無價禮遇，安心樂遊日本、縱情探索世界。