台中市觀旅局推出雙鐵小旅行，遊客可到清水五福圳騎自行車看火車。（翻攝照片）

10月11日通車紀念日當天，文化局舉辦2場次海線古蹟巡禮活動。（台中市府提供）

今年是台鐵海線鐵路通車百周年，台中市府與台鐵局日前聯合舉辦慶祝活動，台鐵局開行DT668蒸汽火車復駛海線，停靠追分、清水、大甲、日南等4站，當蒸汽火車緩緩駛入，許多鐵道迷紛紛拿起手機搶拍，相當熱鬧！觀旅局也規畫「海線雙鐵小旅行遊程」，邀請各地旅客透過鐵路及iBike串遊，體驗台中海線魅力。

台中市副市長令狐榮達表示，台鐵局開行蒸汽火車復駛海線，停靠追分、清水、大甲、日南等4站，除了追分、日南2座百年古蹟木造車站外，歷史建築清水車站也是海線第一座磚造車站，而大甲車站則是海線面積最大的車站，站房屋頂六個連續三角型特殊外觀經常吸引不少遊客朝聖。

觀旅局長韓育琪指出，海線鐵路是在地民眾共同回憶，火車串聯起南北運輸，串聯起人與人之間的溫度，也串聯起過去與未來，台鐵海線全線於西元1922年正式通車，至今剛好百年，為響應百年盛事，活動特別以懷舊、復古主題營造，更邀請台中傑出表團以舞碼呈現鐵道黃金歲月，期帶領大家感受台鐵海線百年風華。

觀旅局表示，台中海線觀光資源豐碩，包含宗教文化、海洋生態及遊憩亮點等，因此搭配海線鐵道百周年議題，特別規畫4條「海線雙鐵小旅行」一、二日推薦遊程供遊客參考，後續將透過實際利用鐵路及iBike電輔車的影像及文字紀錄加以行銷推廣，鼓勵各地旅客到台中海線進行低碳旅遊。

台中海線知名景點相當多，吃喝玩樂一應具全，包括追分車站、清水車站、大甲車站、日南車站、大甲鎮瀾宮、大呷麵本家、清水紫雲巖、清水公學校、清水五福圳自行車道、清水福宴國際創意美食等，非常值得遊客造訪。

此外，台中市文化局10月前於沿線分別辦理古蹟車站導覽、鐵道相關講座及書展等系列活動，共同推廣海線鐵路歷史文化。

台鐵海線鐵路通車百周年，鄰近的龍井區農會慶祝百周年慶，與知名酒廠合作推出的小玉西瓜蜂蜜氣泡酒，每罐蜂蜜氣泡酒含有 30％ 的西瓜原汁，讓西瓜清新香氣顯現。開瓶時隱約飄出西瓜香氣，入口那一刻輕爽揚升的氣泡感，甜蜜香醇可口，是消暑解渴新選擇。

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