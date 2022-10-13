民視、八大《綜藝新時代》「職人好厲害」，本周將到阿里山體驗茶農工作，當職人解釋茶發酵、半發酵的不同能做什麼茶時，無尊突穿著「綠色緊身衣」現身，詮釋不發笑（發酵）模樣，不管浩翔如何搔癢都不笑，沒想到阿翔突然拿出貼著阿喜照片的娃娃，害得無尊立馬破功，笑容滿面，另類的放閃也讓大家驚呼連連。

眾人原本以為紅茶、綠茶、青茶各自有著不同的茶樹，經過職人解說才知道，原來一種茶樹可以分別製成紅茶、綠茶、青茶，這些茶的差別在於製作過程，大家還體驗了炒茶時調，調皮的大家，一下用鐵砂掌、一下是千手觀音，害得茶葉掉滿地手忙腳亂。最後，大家終於知道要經過採菁、萎凋、浪菁、揉捻、乾燥等繁瑣的步驟，茶樹才會變成我們手中的一杯茶，小小一杯茶得來不易，滿滿的都是茶農們的心血。

體驗的途中，身為茶飲業大亨的無尊更是向有著泡茶師執照的職人下戰帖，讓藝人盲喝選出覺得比較好喝的一邊，果不其然無尊慘敗，盲選結果四位藝人一致都選到職人泡的茶，職人更拿出價值四萬元，全國第一的特等茶給大家品嘗，直呼實在太值得。

辛苦了一天，大家來到鄒族樂野部落的優遊吧斯品嘗茶餐料理，熱情的鄒族朋友帶著大家載歌載舞，其中的「諷刺舞」是以前鄒族勇士在出草取勝後，會透過誇張的鬼臉表情及豐富的肢體，藉以嘲笑對手來彰顯自己的勇猛，在鄒族朋友們逗趣的示範後，大家也接連挑戰諷刺舞，沒想到啦啦隊女神籃籃及宜芳，完全沒有女神包袱，五官扭曲變形到完全認不出是誰，將所有男生都給比了下去。