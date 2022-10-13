針對美麗島電子報10月份台北市長民調少見地做出「棄保」假設的問法，核能流言終結者創辦人黃士修分析，整份「1+3」民調合在一起，才能判讀正確結果。他強調，民進黨兩難困境在於，無論怎麼棄保都是陳時中輸，為了不讓選情崩盤，被迫維持三腳督的局勢，結果反而是保送蔣萬安當選。

黃士修指出，「1」問的是支持度，蔣萬安32.7％→蔣萬安29.6％，黃珊珊23.7％→黃珊珊28.1％，陳時中26.3％→陳時中27.8％，這是因為先問了大量關於市政的誘導問題。所以有行政經驗的黃珊珊、陳時中都加分，蔣萬安受限民代身分被拉近差距。這種問法對黃珊珊最有利，卻跟民進黨目前邊緣化黃珊珊的方針牴觸。

「這一題完全反映民進黨面臨的兩難困境。」黃士修表示，陳時中破罐破摔，母雞無望，小雞還是要顧。邊緣化黃珊珊、召喚綠營基本盤，求陳時中小輸蔣萬安的局面，顧全台北市議會席次。要知道，台北市議員只要認真打議題，話語權甚至大於立法委員。如果綠營議員選情崩盤，喪失的不只是席次，更是未來四年的龐大聲量。

黃士修提到，「+3」問的是棄保組合，第一小題為「棄陳時中」情境，黃珊珊42.7％、蔣萬安32.9％。這是對蔣萬安最糟糕的情境，當陳時中接連自爆，跌破「姚文智門檻」之後，綠營選民自主棄保，根本不聽黨中央的命令。只要有一半的票轉移到黃珊珊身上，就能險勝蔣萬安。不過這個情境的機率不高，回頭看「1」的數字，綠營選民在投票前根本無法判斷，到底要棄誰保誰。目標混亂，兩兩相消，反而降低棄保的效應，蔣萬安就安全了。

繼續看下去。「棄黃珊珊」情境，蔣萬安48.2％、陳時中34.5％。「棄蔣萬安」情境，黃珊珊53.6％、陳時中28.0％。細究數字沒有意義，因為現實不會發生。棄保情境的共通點在於，陳時中都輸給對手一成五甚至兩成以上，所以民進黨也不希望棄保發生。兩難困境正在於此，民進黨為了不讓選情崩盤，被迫維持三腳督的局勢，結果反而是保送蔣萬安當選。

黃士修強調，吳子嘉評析「唯有讓三方支持度處於勢均力敵的模糊狀態，陳時中才可能避免被棄保的命運，進而以些微差距爭取險勝。」黃珊珊痛批兩個陣營都在操作棄保，但是她在受訪時，臉上的喜悅是藏不住的。她的樂觀來自支持度一路增長的趨勢，然後打算押寶在最後的辯論會，跟陳時中拉開差距，讓真正的棄保發生。「讚嘆吳子嘉是聰明人吶，誰都不得罪，各自表述、各取所需，才是最巧妙的地方。」