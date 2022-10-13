唐美雲（左二）率《孟婆客棧》主創團隊導演吳定謙（左起）、蔡振南、張書宇為入圍4 項金鐘獎慶功。（民視提供）

唐美雲製作、主演的《孟婆客棧》入圍4 項金鐘獎。（民視提供）

唐美雲率《孟婆客棧》主創團隊為入圍4 項金鐘獎慶功。（民視提供)

唐美雲製作、主演的《孟婆客棧》入圍第57屆電視金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎、造型設計獎、視覺特效獎、創新獎等4大獎，也入圍2022亞洲影藝創意大獎3項大獎，唐美雲13日率導演吳定謙、主演蔡振南、張書宇及總編劇陳健星、服裝造型指導黃文英、音效指導余政憲、音樂設計姬君達等主創團隊齊聚慶功同享榮耀。唐美雲被發現瘦了一大圈，她坦言從媽媽今年4月往生，她就瘦了9公斤，笑說這是28歲時才有的體重數字，「很久沒看到這體重了」。

唐美雲說，媽媽離開後有一段時間她只是過著制式生活，就連刷牙洗臉也很少注意鏡中的自己，不知道自己變成什麼樣子，直到被說「怎麼瘦那麼多、不行再瘦了」，有正式場合要穿服裝才發現繫皮帶也鬆掉，一秤重才發現少了9公斤。身邊工作人員怕她還要兼顧公演、演講、推廣等工作體力不夠，每天盯著她一定要吃4餐，最近體重總算回來兩公斤，但161公分的她還是僅有52公斤，「我也很努力，有維持在健康狀態，因為還有很多事要做，劇團有很多人要照顧，我除了是家裡支柱，也是劇團大家長，不可以倒下去」。

《孟婆客棧》總共花了1.1億製作費，讓唐美雲負債累累，被問債坑還有多大，她坦言還有3000多萬待還。不過她慶幸經歷《孟婆客棧》之後讓她變樂觀了，因此10月初在國家戲劇院公演的舞台劇臨時因主要演員確診而在演出前一天喊卡、造成不少損失，她也樂觀看待，「當下只有捨得，可以換來參與的100多人的安全平安」。雖然也還負債，但她認為人活著就有希望，沒有想那麼多，甚至會樂觀想說「只剩下」幾千萬。

她說《孟婆客棧》從發想、籌備、製作到錄製中間因為錢燒光而停拍，媽媽每天都很關心，當時她怕媽媽擔心，總說有很多好友幫忙想辦法、要媽媽不用擔心，後來確定播出平台，媽媽更是忠實觀眾、看完還會給她筆記，「這過程中，我母親看到我的努力與堅持，她捨不得女兒，卻仍告訴我做人與做事對得起自己就好，人在做天在看，一步一腳印，要踏實認真當下努力，艱苦不要緊，還是會學到經驗，老天會有眼，不管好的壞的都要感恩」，當時媽媽跟她說「我沒錢幫忙妳，但可以當妳的後盾」，她謝謝媽媽永遠站在她身後成為她最溫暖、強而有力的支撐。金鐘入圍4項獎後，她有去向媽媽回報，「入圍或得獎的意義，就是對我母親有交代」。

唐美雲感念媽媽對她的鼓勵與包容，「很多長輩可能會覺得這個女兒怎麼這麼敗家，畢竟花了1.1億製作費對我和媽媽來說都是天文數字，媽媽支持我歌仔戲傳承，可是她一輩子都沒想過會碰到這個數字，但戲播出後，她告訴我可以了解我為什麼這麼堅持、花這麼多錢。謝謝媽媽一路陪我走過來，她在《孟婆客棧》的製作過程中對我都是溫柔鼓勵，不像以前是用教訓、提醒，因為她不忍心，她是我最大支持力量與正能量來源！」

她也謝謝拍攝過程一路支持的老友蔡振南，也認為他飾演的「湯伯」以及方馨、許富凱沒能入圍都是遺珠，她說「南哥」的支持就是用他的方式來關心你，雖然是用罵的，但很謝謝他一路的力挺，此外，她也很感謝吳念真，為了這部戲前置開始做的許多努力，過程中也讓其他導演柯一正、吳定謙、李中很燒腦；總編劇陳建星也帶著團隊創作非常棒的好作品，能集結如此棒的團隊、有了一段很棒的回憶。

入圍新人獎的張書宇表示得知入圍那一刻「頭皮發麻，相當感動」，從事幕後武行特技10多年來，一直很想放棄，這一次入圍覺得很感動，很開心沒有丟唐美雲的臉。他笑說接下來會加強運動，把身體線條練好，可能會空翻走進紅毯。