國民黨主席朱立倫（左）對於謝龍介選情相當有信心。（曹婷婷攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介13日晚間於總理餐廳舉行首場大型募款餐會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫現身力挺。朱立倫說，雖然台南是艱困選區，但國民黨不氣餒、不放棄，奇蹟是要靠人創造的，他對謝龍介有信心；馬英九也稱讚謝龍介協助農民找通路，解決農產品銷售，為人正派清廉愛民，相信他會是好市長。

馬英九晚間6點20分抵達募款餐會，他說，對於謝龍介的選情相當有信心，從支持者的反應熱烈，就可以知道，尤其，謝龍介為人熱心、古道熱腸，這點從他主動協助農民打開銷售通路就看得出來，而且，謝龍介為人正派清廉，這一點比什麼都重要。

朱立倫則於晚間7點趕抵現場，他之前陪同謝龍介登記參選，今天再度度南下相挺，他說，對於謝龍介選情相當有信心，尤其在台南這樣艱困的地方，謝展現拚勝選的決心，只要不放棄不氣餒，就有希望，「所謂奇蹟是要靠人創造的」，他也預告，下周六謝龍介競選總部成立，他還將南下力挺。

這場募款餐會席開68桌，每張餐券1萬元，謝龍介說，估計今晚可募集到超過600萬元。他說，目前累積小額捐款加上今晚募款餐會，估計將可募得近千萬元。他也感謝支持者在這麼艱困環境「抖內」支持他，他會全力打贏年底選戰。他說，11月21日還將於花園夜市舉辦第2場募款餐會，當天為每張餐券1000元。