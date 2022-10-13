國銀續挺中小企業！金管會銀行局副局長童政彰13日公布最新國銀對中小企業放款情形，銀行局統計至2022年8月底止，今年前八月新增4,011億元，距3,500億元的目標達成率115％，創下史上同期第三高紀錄。
童政彰指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，2020年、2021年國銀對中小企業紓困都有到位，也衝上新高，2020年同期新增5,625億元、2021年同期新增5,807億元，今年因為紓困貸款方案陸續快到期，部份企業也開始按月攤還本金，因此2022年前八月較去年同期顯得衰退，但仍是歷年同期第三高。
據銀行局統計，2022年前八月增加放款前五大為：一銀新增433億元、永豐銀369億元、土銀增333億元，中信銀增330元、兆豐銀增290億元
對中小企業放款餘額前五大則是一銀9,097億元、合庫8,328億元、台企銀7,150億元、華銀6,797億元，兆豐銀6,261億元。
童政彰表示，截至2022年8月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣9兆898億元，較上月底增加262.11億元。
中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為65.40％，占民營企業放款餘額比率為68.80％，分別較上月底之比率減少1.10及1.12個百分點；另111年8月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27％，與上月底相同。
童政彰表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。
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