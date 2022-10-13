中研院前院長李遠哲12日接受專訪時，痛批民進黨二次執政後加速腐敗，更直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，總統蔡英文說「2024年後不是她的事」，李遠哲還稱無法再和蔡英文溝通。前民進黨立委郭正亮認為，「李遠哲2019年聯合幾個資政支持賴清德，當然就記恨到現在」；郭甚至指出李遠哲也看不下去了，因為他對台灣能源政策很有意見。

針對李遠哲的專訪，郭正亮今(13日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，李遠哲2019年聯合幾個資政支持賴清德，當然就記恨到現在。李遠哲講的也是事實，也提到政權末期的併發症，前總統陳水扁最後兩年也是這樣，各種貪腐的行為就開始出現了。民進黨現在已經橫著走了，覺得已經沒有人可以制衡它了，而且已經執政很久了，所以對檢調、司法，甚至對媒體掌握力，當然就會造成腐敗的行為。

郭正亮接著指出，李遠哲就看不下去了，因為他對台灣能源政策很有意見。郭正亮也表示，自己也有意見，一天到晚說台灣要獨立，結果天然氣要占50％，這是在幹嘛？天然氣全部都是進口，台灣卻隨時可能被圍，到時發生能源危機怎麼辦？天然氣管從台中拉到桃園，很容意被炸斷，這麼容易曝光的國安風險，民進黨還堅持要搞天然氣，就因為它反核。

郭正亮點出，事實上，民進黨兩張神主牌，是互相矛盾的，主張台獨怎可以反核，核電是最獨立自主的能源，歐洲也都已經重新反省，要不要用第五代核能，也就是小型的核子反應爐。