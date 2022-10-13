為邁向淨零目標，響應政府綠色金融行動方案與2050淨零排放政策，彰化銀行攜手全球面板製造主要領導廠商友達光電，合作綠色存款10億元及綠色授信20億元業務，共同響應綠色金融，以具體行動朝永續發展目標邁進。

彰銀表示，綠色存款係募集企業客戶之定期存款及具綠色題材之數位存款，將資金運用於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提升及能源節約、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等類別；至於綠色授信則係協助友達光電綠色轉型推動再生能源太陽能案場所需之支出。

面板大廠友達光電長期致力於排碳減廢實踐永續經營的願景，曾榮獲「台灣循環經濟獎」、「國家企業環保獎」及「亞太永續行動獎」，同時已連續12年入選道瓊世界永續指數成分股，更於今年宣布正式成為全球再生能源倡議組織RE100會員，為全球首家承諾於2050年全面使用再生能源的顯示器製造業者接軌世界趨勢，朝2050年淨零目標努力。

彰銀長期以來關注社會脈動，致力履行企業社會責任，持續推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等貫徹永續經營理念，擘劃四大永續願景：科學減碳，擴大溫室氣體盤查，積極採取減碳行動；盡職投資，創造投資價值，發揮長期永續影響力；責任授信，遵循赤道原則，推動以綠色金融協助企業轉型；普惠金融，重視公平待客原則，精進友善金融服務，以綠色金融作為實踐淨零的策略主軸。

彰銀期許透過綠色存款，持續引導社會資金投入永續發展，支持融資企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮，以金融業角色戮力踐行環境永續。