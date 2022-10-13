《財訊》「2022財訊金融獎」於（13）日舉辦頒獎典禮，玉山金控連續九年榮獲最高榮譽「金控永續獎」金質獎，子公司玉山銀行連續七年榮獲「FinTech創新應用獎銀行組」金質獎，同時獲頒「影響力信託獎」金質獎、「本國銀行組客戶推薦」金質獎及「銀行服務」金質獎。本次總計獲得五項金質獎，再度創下台灣金融業最佳紀錄！

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山專注於金融本業的精進，更致力ESG永續發展，積極響應淨零排放，除了宣示2030年營業據點100％使用再生能源，目標2050年成為淨零排放銀行，更以實際行動接軌國際準則，包括設定科學基礎減碳目標(SBT)，為台灣首家以1.5°C為基礎設定減碳目標的金融業、率先亞洲金融業宣告2035年全面撤煤、台灣首家以低用電企業成為RE100會員的金融業，玉山將繼續努力，持續接軌國際最高標準，創造企業永續價值。

此外，玉山銀行積極推動數位轉型，主要核心業務包含外匯、基金、信貸及信用卡等，透過數位通路交易佔比已逾七成。近年推出數位品牌e.Fingo，結合會員分級與e.Fingo點數機制，獎勵顧客深化數位行為，增加互動與品牌黏著度，榮獲「FinTech創新應用獎銀行組」金質獎的肯定。同時，積極發展創新安養信託產品服務，截至今年6月底，累計安養信託財產總額為民營銀行第一，獲得「影響力信託獎」金質獎的肯定。

「財訊金融獎」由財訊雜誌和資誠聯合會計師事務所主辦，採專家評審團評選及電話問卷調查，是深具影響力的金融評選活動。財訊金融獎專家評審指出，玉山在永續金融方面表現尤為突出，為台灣首家設定SBT科學基礎減碳目標金融業者。在銀行服務方面，充分發揮靈活與創新的特性，以影響力信託為例，推出整合式創新退休安養信託服務，以顧客的人生週期出發，整合各種金融與非金融層面的需求，評審在專案規劃的賦能性與創新性上，均給予很高的評價。

玉山矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行，玉山將持續發揮金融影響力，在永續的這條道路上努力，期望為員工、顧客、股東及社會創造更多的價值，共同邁向更美好的未來。