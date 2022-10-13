新北都更專業聯盟今晚舉行感恩餐會，並成立挺新北市長侯友宜後援會，包括新北市建築師公會等7大協會成員現場高喊「侯友宜凍蒜」。新北市建築師公會理事長崔懋森表示，新北市在侯友宜帶領下已經變得不一樣，所有都更政策更是全國第一，這樣好的績效不挺還要挺誰，他也呼籲，希望11月26日能用最高票取得勝利「替未來打下基礎」。

今與會協會包含新北市建築師公會、新北市不動產商業開發同業公會、新北市地政士公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會、新北市都市更新推動協會、台北市都市更新整合發展協會。

崔懋森表示，要全力支持好的領導人繼續帶領新北，七個協會先跳出來替侯市長「讚聲」，也請所有人回到家，全力幫優秀的新北市大家長。

侯友宜到場致詞表示，新北市這幾年是快速發展階段，仰賴各位幫忙， 新北市這3年多都更案件核定633件，是過去20年總和的4.15倍，他認為進步很多，但離滿意還有一段距離，大家給他肯定但「我心理有數」，現在的都更跟過去的都更當然不同，本來就要比較好，他認為成果還不夠，現在要跟自己比，明年要比今年更好。

侯友宜再提新三民主義「便民、利民、愛民」表示，建照、使照與都更程序還要更簡化、更清楚、更簡單，讓別人賺錢外，政府也能夠過公益回饋照顧社會。

侯友宜直言，城市的進步是跟自己比賽，不是跟別人比賽，他遇到事情沒有怕，就像當年槍戰來，他也是往前衝「生死有命富貴在天」，有拚就是你的，不拚就不是你的，人生腳踏實地好好做事，不是跟人家吵架。

侯友宜認為，他一直非常尊重專業，就像過去他的長官都問他嫌犯怎麼抓的，「不用問，我就抓得到，但一定合法」，聽取專業，強力追蹤監督，民眾給你肯定，自然就會給你力量。