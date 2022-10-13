日前一名大陸網美秋美子，才因直播換裝時，疏忽身後有一面鏡子，導致更衣過程全被公開，現在又有一名網紅「暄暄」發生類似情況，被浴室玻璃出賣，和男友「魚水之歡」畫面瘋傳，引起熱議。

住在遼寧省鞍山市的暄暄，日前開直播時，把鏡頭對著浴室，畫面只看到馬桶，正當大家覺得莫名其妙時，發現玻璃反射出人影，女上男下騎乘式畫面，全被玻璃反光出賣，疑似是她和男友在床上嘿咻。

不少網友到暄暄抖音留言，但她未做出回應。(圖／取自暄暄抖音)

而這段3分20秒的「現場直播」畫面，也在網路上瘋傳，網友見狀都直呼「直播真猛」、「會玩」，但她目前未對此事做出回應。不過她在直播介紹處寫上「我的每場直播都是精心準備，希望給你帶來歡笑，還增加不定時pk，希望給你們展現不一樣的直播間，關注我喔~」，讓網友都認為她是故意用這次的直播來衝人氣。

其實，之前大陸網美直播主秋美子，也在直播換裝跳舞時，忽略衣櫃有鏡子，導致換衣過程全曝光，遭網友虧是「魔鏡事件」，事後她發布一張自拍照，並強調「沒事，繼續黑，做自己的光」，絲毫不在意酸民評論。