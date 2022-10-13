被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，首度受邀在今年國慶大典演出，精彩的表演讓人印象深刻。日前中華文化總會就公布了橘高校來台6日的豐盛菜單，其中「台式漢堡」割包獲得橘高校同學的喜愛，直說「非常好吃」。

中華文化總會昨（12）日在臉書發文表示，最近「橘色旋風」的舞蹈和旋律，讓許多民眾看了難以忘懷，甚至有不少網友私訊粉專小編，好奇日本京都橘高等學校吹奏樂部的同學，來台灣究竟都吃哪些食物？

中華文化總會公布了台灣準備給橘高校同學們的「橘高校特餐」的菜單，首先是接風晚宴時，台北圓山大飯店準備台式炸雞、古早味排骨酥、清蒸石斑魚、海鮮炒米粉、燉雞湯、紅豆鬆糕等經典台味好料，隔天早餐則是日式早餐及港式點心。

緊接著，台北凱撒大飯店連續三天晚上就近接待參與國慶預演及正式演出的橘高校同學，餐點包括糖醋排骨、鳳梨酥以及養生雞湯。

而光是珍珠奶茶，中華文總就準備了多達5款讓同學選擇，包括圓山大飯店珍奶、歇腳亭、50嵐、烏弄、春水堂，另外還有樂福蛋糕的古早味蛋糕，以及「半肥半瘦」的台大公館藍家割包，有不少同學對「台式漢堡」的滋味感到驚艷，直說：「非常好吃」。

不僅如此，文總還準備了附贈總統府環保提袋的鼎泰豐小籠包，同學們開心地說：「要帶回去每天裝便當」，另外，同學們表示，很想嚐嚐日本沒有的糖醋醬，因此文總也貼心地點了麥當勞的麥克雞塊餐。