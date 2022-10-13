今（13）日是國境解封首日，國光客運1819線桃園機場往返台北車站今起增加為往返28班次，平均每小時1班車；由於今日客源情況尚稱理想，國光再度加碼表示明日起改為增加早班車往返各2班，總班次增加為32班次。

國光客運表示，今日早上班次搭乘情況尚稱理想，因此馬上增班，明天起增加早班車往返各2班，總班次增加為32班次。增加班次是早上05：00與06：00自起站國光台北車站發車，返程是早上06：20與07：20自桃園機場二航廈站發車，

國光客運表示，增加台北出發05：00與06：00兩班次，主要是提供凌晨返抵國門旅客與趕上早班機場工作人員利用，一方面搶攻機捷首班車06：00前藍海商機，另一方面末班車午夜23：50，也是服務錯過機捷的旅客與機場工作人員，讓他們有車回家。

此外，慶祝邊境開放，國光客運桃園機場站為旅客貼心準備小禮物，只要臨櫃購買紙票都可以獲贈口罩1個。