國際貨幣基金組織（IMF）近日出具報告顯示，台灣2022年人均GDP將升至35,510美元，為19年來首度超車韓國，且首次超過日本，居東亞之首。

BusinessKorea報導，IMF預估，韓國2022年人均GDP為33,590美元，日本則為34,360美元，分別下降4%及12.6ㄇ。IMF稱，這可能會是兩國有紀錄以來差距最小的一次。

而台灣2022年人均GDP估計從33,140美元升至35,510美元，為自2003年首次超越韓國，也是有史以來首次超越日本，成為東亞人均GDP最高的國家。

報導指出，台灣GDP的快速成長是基於政府對半導體產業的支持。BusinessKorea於11日報導指出，台積電今年第三季營收超越三星和英特爾，穩居全球半導體銷售龍頭。

在過去，銷售龍頭一直是三星和英特爾之間的競爭。台積電今年第3季營收較去年同期成長48%，達6131億新台幣，而三星電子第3季初估季報雖未單獨公布半導體銷售，但市場預估為24兆至25兆韓元（折合新台幣約5334億至5556億元），英特爾第三季營收尚未發布，但市場估計為21兆韓元（折合新台幣約4667億元）。