李明川（右）指導學生妝髮。（明新科大提供）

李明川建議學生能夠發揮創意做翻糖、千層等不同蛋糕。（明新科大提供）

知名造型師李明川受邀擔任新竹明新科技大學副教授邁入第3年，身為「三創中心CEO」的他，要帶領學子將實習沙龍、實習餐廳和實習烘焙坊這3個校內實習單位，推廣到校外。適逢該校56週年校慶，李明川帶著學生夥伴們熱情告訴大家：「Hi，我們現正營業中！」

李明川的專長是美妝造型，2年前他受應聘擔任明新科技大學人文設計學院藝術總監，往返台北、新竹授課大受歡迎；近年他不論是斜槓插花、或是經營自媒體分享生活美學，都獲得熱烈迴響，因此校方賦予他「三創中心CEO」一職，希望他能跨領域將自己更多的才華與技能分享給學生。

以實習沙龍為例，李明川上任後，先把店內所有的硬體翻新，藉此吸引更多校外人士進店做臉、做頭髮、做美甲；教學時他會模擬時裝週後臺，要求學生精準規劃時間：半小時內為模特兒換三個妝容、兩種髮型。李明川說：「有的人手忙腳亂，但有些人很聰明，先把假髮做好，換髮型就是讓模特兒戴上假髮，或是換上華麗的帽子。」

他心有戚戚表示：「我們以前是一步一腳印的紮根訓練，換頭髮就是乖乖換，現在學生都是影像時代的小孩，畫面感比我們還強，想好髮片、假髮、帽子，反而是我也在跟他們學習。」雖然身為老師，李明川也在授課的過程中，和孩子們教學相長，打成一片。

至於實習餐廳，考量坊間各種創意料理、私廚越來越流行，他會建議學生嘗試開發新的菜單；實習烘焙坊的部分，他也建議學生能夠發揮創意做翻糖、千層等不同蛋糕，學習規劃設計宴會，李明川表示：「三創的意義，就是在告訴學生創新、創意和創業的重要。」

李明川的教學之所以受學生歡迎，除了「明星老師」這個身份，關鍵在於他翻轉書本的教學方式，不侷限於教室和教材，其中有一堂《戲劇概論》的課，除了人文與設計學院的學生之外，也吸引不少機械、電機等其他學院非表演與時尚流行科系的學生來上課。李明川說：「這堂《戲劇概論》，不是教大家怎麼表演，而是職場如戰場，你要學會怎麼在職場上演戲。」

他會模擬面試情境，看學生怎麼表現自己、或是遇到不同性格的同事該怎麼應對，他很自豪表示：「這門課是一般大學不會開的。」