大立光（3008）拚未來成長，早早就將建廠計畫拍板，隨著今年第三季底新廠設備陸續移進去，大立光的新應用、新規格也相繼曝光，大立光董事長林恩平直言，2023年的旗艦機種升級方向很多，除了可變光圈、潛望鏡，8P的產品也會變多，至於大立光的部分，除了VR鏡頭、Pancake在今年都已順利供貨外，連最紅的Drone（無人機）大立光也有涉獵。

手機市況遲遲未見好轉，迄今「供應鏈的庫存看起來還是蠻多的」，雖然2023年的旗艦機種的升級方向已初步浮現，除了可變光圈，潛望鏡外，8P的產品也會變多，不過比較可惜的是，除了旗艦機種為了品牌形象，規格會持續升級外，其他多數品牌客戶仍未脫離降規的循環，看來要迎來智慧型手機的榮景還有得等。

著眼於此，今年資本支出和研發費用都拉高的大立光也跟著轉向，雖然林恩平以研發為機密為由，未透露研發的領域，不過仍坦誠，今年研發品項手機與非手機都有，且非手機比重有比以前較高。

雖然大立光已是光學鏡頭的技術指標，但談起可變光圈的技術，林恩平還是忍不住說，明年的可變光圈與今年的可變光圈都是蠻挑戰的專案，此外，潛望式鏡頭在組裝上，也會有一些障礙。

林恩平強調，可變光圈在設計端就規畫了兩個光圈，只能從中選擇一個光圈做最佳化，沒辦法將兩個都做到最佳化，比較可能的選擇是2.0與1.4，但中間會有像彎曲，交會很少，製造緩衝也很少等問題，且在良率上也是一大考驗，以簡單的算術來說，如果兩個良率都只有六成，加乘起來，總良率就會下降到36％。

至於市場一致看好的潛望式鏡頭，林恩平則預估此專案要成型，可能要等到明年下半年，不過因為其他品牌要跟上來，光進行設計、測試、認證就得花上6個月時間，再加上準備設備又得花6個月，中間的時間差至少有一年，據此，大立光並不擔心會出現「後來居上」的情事。

此外，法人也好奇手上現金滿滿的大立光日後會做什麼投資？林恩平透露，將會用來進行某些PROJECT，詳細內容目前還不能講，只能說「和某一個製程有關聯，不過和本業應該不算相關」，語帶保留的回答，給了市場很大的想像空間。