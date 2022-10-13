在烏克蘭持續遭到俄羅斯飛彈攻擊後，美國與德國承諾加速提供先進防空飛彈系統。不過烏克蘭的民防社團認為，美軍可以立即提供俗稱「陸上方陣快砲」的C-RAM防禦系統，這種快砲系統操作更簡單，供應手續也更簡便。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭民防社團「活著回來」(Come Back Alive)基金會主任奇穆特(Taras Chmut)表示，烏克蘭立刻需要能夠摧毀巡弋飛彈、神風式無人機的C-RAM 武器系統。

奇穆特說：「美國有很多封存中的C-RAM，我們需要它們，C-RAM可以立即部署在基輔市中心，它有足夠的威力擊落空中的威脅，也不涉及武器保密與過於強大的問題。」

烏克蘭軍事網站Militarnyi援引奇穆特的話說，C-RAM曾部署在伊拉克和阿富汗的美軍基地，在美軍撤出後，這些系統大部分處於封存狀態。

C-RAM是「反火箭、砲彈與迫砲系統」（Counter-Rocket, Artillery and Mortar System）的縮寫，它源自軍艦用的「方陣」近迫防禦系統（Phalanx CIWS），因此又稱「陸上方陣快砲」，6管的M163式20公釐「火神」(Vulcan)旋轉機砲可迅速打出威力十足的彈幕，擊落來襲的各種威脅。

C-RAM 的砲彈即使未擊中目標也會在飛行一段時間後自行爆炸，從而大大降低了附帶傷害的風險。