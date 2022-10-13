女星米可白早年是兒童台「葡萄姐姐」，現在活躍於綜藝節目、電視劇和廣告等。形象始終清新、陽光的米可白，近日罕PO大尺度的影片，前凸後翹的火辣身材全看光。

米可白7日在社群平台發文表示：「結束半年的拍攝，好在沒有胖太多～」，她讚嘆劇組的便當很美味，每天拍戲的時候，最期待的事情就是吃飯和放空，也稱自己減重後，很常被問是否有進廠美容；對此，米可白笑說：「噗～我一直都沒變，只是我以前58～59公斤時肚子比胸大⋯臉圓得像饅頭⋯」成功瘦下來後，她坦言很喜歡現在的自己，能駕馭更多漂亮衣服，呼籲女生應該要好好愛自己。

米可白也放上4秒的短片，畫面中，她拿起手機對著鏡子自拍，身上僅穿著黑色內在美和小褲，Y字深溝、豐滿上圍和ㄦ字腰一覽無遺，腹部甚至可隱約看到川字肌，穠纖合度的體態辣翻眾人，星友鍾欣怡留言：「我也想肚肚跟妳一樣」，米可白笑回：「我想要你的翹屁股」，吳婉君誇讚：「很美好的樣子（我要寫樣子怎麼打成腰子啦）」米可白讚美回去：「我愛你的泳裝照⋯」，曾經都是兒童台姊姊的楊晨熙也留言誇：「太狂了」，米可白回覆：「你也很強啊！美美的」。

此外，網友的反應也很熱烈，留言狂刷一排：「犯規了」、「其實很有料欸」、「準備紙巾，噴血啦」、「好正，像您看齊」。