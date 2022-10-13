許多人都曾在學生時期遇到霸凌的狀況。一位歷經霸凌的網友就表示，自己在苗栗讀書的國高中時期，遭到許多同學霸凌；最近他連絡上以前的同學才得知，那些欺負過他的人一個接一個出事，讓許多人看了也紛紛直呼「真的是報應」。

原PO在Dcard發文表示，他在2009年就讀苗栗國中、2012年就讀建台高中夜間部資訊科，由於自幼孤僻內向、不愛與人往來，國中期間就遭許多壞同學言語霸凌、推撞，高中時更會被惡意丟東西，甚至曾因為阻止壞同學偷拍他而被打，直到大學才終於脫離霸凌。

近日他透過臉書的班級社團連繫上以前班上同學，才發現原來欺負他的人一個接著一個出事。原PO說明國中部分，彭姓同學去年罹患淋巴癌，李姓同學淪為街友，王姓同學2017年車禍身亡，只有一名有反社會人格傾向的詹姓同學不知去向；高中部分，羅姓同學因殺人未遂坐牢中，吳姓同學前年因聚眾鬥毆致死坐牢，鄧姓同學因槍砲、毒品、傷害罪嫌羈押中。得知那些惡霸下場後，他也從此釋懷。

對此，許多人紛紛回應，「真的是報應，欺負我的也都發生過事情⋯只能說不要做壞事」、「時間會證明一切」、「哪撿的死亡筆記本說一下」，不過也有人認為，並不是所有惡霸都惡有惡報，且欺負原PO的人本來就容易出事，「你真的是個案，通常會霸凌的人都會活很久，而且活很好！」、「因為正常人不會去吸毒玩槍打架亂開車」、「只能說你是個案，很多是禍害遺千年的」。

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