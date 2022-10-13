劉哲志2年多前造訪大陸張家界，面對著大自然的宏偉造化，讓他深深感到自身渺小，「風起雲湧」畫作中，奇石與雲海似乎進行搏鬥，時而勝出、時而退敗，隱約中彷彿告訴我們任何事都無須強求。(劉哲志提供)

致力於將東方元素融入西畫當中，台灣中部美術協會暨台中市美術協會理事長劉哲志，近來常是以西畫呈現傳統山水、夏荷等題材，並藉由書法、詩作及水墨畫詮釋獨一無二的東方氣韻，將於10月15日起在大墩文化中心舉辦第35次個展，展出作品包括油畫、水彩等50多件創作。

劉哲志這次將展出的作品分為「山海」與「夏荷」兩大系列，他舉山海系列的「風起雲湧」作品說，2年前造訪大陸張家界時，見到自然界奇石與雲海彷彿進行一場搏鬥，不但深深感到自身的渺小，兩者各有勝出、敗退的時候，似乎暗喻著「任何事都無須強求」的意涵，他藉此期許自己要堅持、在自身領域中成為攻上山頭的勇者。

荷花是歷來許多畫家喜愛的主題，劉哲志說，他經常到台南白河欣賞千姿百態的荷田，也畫過許多荷花，「夏荷」對他來說，其清新脫俗的高雅風姿就像人生一般，期許自己在每個階段都活出自己的高度；這次展出的作品以大膽用色呈現抽象逸趣，搭配書法賦詩創作，在展場中呈現東西書畫的交會感。

劉哲志強調，近來的作品特色朝向形象更簡化、顏色更大膽，也更貼近他對心源的追求與探討，還特別為這次個展寫下詩作《心．源》：「用筆取勢造乾坤，賦彩隨意象萬千，動靜虛實生逸趣，無法無向溯心源」。

51歲的劉哲志出生於苗栗，幼年隨家人移居台中，早期也曾投入音樂領域，喜愛旅行的他常將各處風景內畫，再以獨特方式將旅行心情詮釋在畫中，呈現出非具象意境，他強調，「台上一分鐘台下十年功，機會總是給準備好的人！」時刻不斷精進，才能應付一次次未知的挑戰。