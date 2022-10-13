李國毅擔任愛盲代言人，曚眼與視障爸爸述銘大哥挑戰摺衣服。（愛盲基金會提供）

李國毅（左）擔任愛盲代言人，與視障個案左伯伯PK包水餃。（愛盲基金會提供）

李國毅擔任愛盲基金會「視障生活重建服務計劃」代言人，13日出席公益活動時戴上全黑眼鏡與愛盲高齡視障個案左伯伯PK包水餃，意外觸動他感傷情緒，憶起上月過世的好友。李國毅表示，他的好友因病逐步邁向失明，最後病故，在陪伴的過程中，他效法愛盲的服務精神，用引導方式鼓勵好友，而不是幫他把所有的事都做好。看到左伯伯努力學習、練習的精神，讓李國毅非常感動，也呼籲大家一起支持愛盲視障生活重建服務！

有女萬事足的李國毅，被問到平時是否常下廚，笑說：「有了小孩，顧小孩都來不及，現在都靠外送。」他透露育兒有開心也有辛苦的地方，「但開心大好多好多倍，希望自己能稱職扮演好角色」，他也是在成為爸爸後才發現原來自己可以這麼有耐性，完全沒有不耐煩過。

他誇女兒很乖，親子兩方都在互相學習中，只是小孩就像「龍捲風」，所到之處他和老婆就跟在後面收拾，雖然和太太共同分工照顧，女兒比較黏媽媽，相對老婆比較辛苦。他也透露太太喜歡錄下女兒驚喜發現電視上的他、手舞足蹈揮手的模樣，他眼神充滿父愛直呼：「超可愛的！」

他也自曝有育兒問題時會求助「學長」們如好友小煜、楊銘威，「他們給我很多心理建設，果然是過來人，非常有用，講解不同時期爸爸會面臨的心境轉折」。他說女兒從之前半夜2小時就醒來哭，進步到可以睡到4、5小時了，狀況越來越好，希望女兒一直進步下去，讓父母不會那麼累，這一年來他跟太太都自覺蒼老不少，果真養兒方知父母恩！

有游泳、田徑、籃球等運動專長，曾是台北市跳高冠軍的李國毅，被問是否可能參加《全明星運動會》，他自稱是「前體育選手」，但因為一直在準備拍戲，所以有顧慮，不敢貿然加入。他也提及近期第一次嘗試反派角色，緊接又有長劇集開拍，非常期待。