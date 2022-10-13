中國信託產險董事會13日通過將籌備申請設立純網保案，目前其他產險業者都靜觀其發展。
產險業者表示，針對中信產想要申設純網路投保並不意外，因為中信產的營運規模經濟不夠大，申設網路投保可擴大營運規模，只是以國內外經驗來看，從經營網路投保非一蹴可幾，短期要看到獲利較不容易。
對於未來陸續有業者進入網路投保市場的影響，易安網執行副總經理王定凱表示，因為金管會審核、發出網路投保執照需要時間，新網路投保業者進入市場，短期內對現有經營者不會有影響，而且預期法規面會逐漸開放，這對於所有經營網路投保的保險業者都是利多。
王定凱說，培養國人網路投保的習慣須時間，另外，商品是否具競爭性對網路投保是很重要的一個關鍵因素，就如同防疫險商品有競爭性，但若商品結構出現問題，那也會造成困擾，甚至賠大錢。而且網路投保賺錢不容易，特別是針對新創型的商品是否確實會有市場需求，都需要經過一段時間觀察。
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