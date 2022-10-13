電影工業發展至今已近130年，可以說人類所有的夢想、平等、自由終歸能在電影中找到希望的火苗，這點也促使電影工業發展一百多年來，聲勢從來不墜。

香奈兒全球品牌大使、奧斯卡金像獎得主與英國電影協會會士蒂妲史雲頓。（CHANEL提供）

香奈兒全球品牌大使、奧斯卡金像獎得主與英國電影協會會士蒂妲史雲頓。（CHANEL提供）

香奈兒全球品牌大使、奧斯卡金像獎得主與英國電影協會會士蒂妲史雲頓。（CHANEL提供）

香奈兒全球品牌大使、奧斯卡金像獎得主與英國電影協會會士蒂妲史雲頓。（CHANEL提供）

香奈兒全球品牌大使、奧斯卡金像獎得主與英國電影協會會士蒂妲史雲頓與英國《Vogue》雜誌總編輯Edward Enninful OBE。（CHANEL提供）

法國精品品牌香奈兒（CHANEL）過去就洞見了電影工業強大的渲染力，1930年代初期率先與好萊塢建立起合作關係，時至今日更與多國影展建立起強大的合作關係，包括多倫多國際影展、紐約翠貝卡影展、里昂盧米埃電影節、羅馬Villa Medici影展、西寧First青年電影展、以及釜山國際影展，香奈兒可說是電影界最大的支持者之一，而此次與電影電影協會（BFI）偕香奈兒品牌大使兼評審團主席蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）表彰四位英國電影新銳，分別為Baff Akoto（《Queen of Glory》導演／製片）、Kathryn Ferguson（《Nothing Compares》導演／共同編劇）、Sam Firth（《The Wolf Suit》導演／製片）、Erfan Saadati（《Child of Empire》），蒂妲史雲頓更表示獲獎的四位電影人都非常優秀，難分軒輊。

儘管創作手法與專業領域截然不同，但都是實至名歸的贏家。得獎人分別可獲得2萬英鎊獎金，做為他們推動未來創作相關作品的可用基金。