屏東海生館「夜宿」體驗活動因疫情沉寂近3年，隨著國境開放，館方有信心重返榮景，再度成為海內外遊客的旅遊首選名單，館方說，目前已開放明年夜宿預約，首日更是衝破千人訂購，當中海外遊客的詢問度非常高。

屏東海生館表示，7日起開放2023年度夜宿海生館活動預約，首日已超過千人訂購，因人數有限，呼籲有興趣的遊客盡早預約。

據了解，屏東海生館自BOT業者推出超獨特的夜宿海生館活動後，在疫情爆發前，已連續10餘年年均收益破億，且還深受外國遊客喜愛，成了不少海外網紅的打卡熱點，而除陸客約占半數外，日、韓、東南亞、歐美等地的遊客數也逐年增加。

BOT業者初估，疫情爆發前，海生館的國內外遊客比例約6比4，當中以外國親子團偏多，可從中看出，夜宿海生館的品質已受到外國遊客青睞，為此，館方也朝向東北亞、東南亞等地積極打廣告行銷，讓屏東海生館立足國際。

不料，2019年底疫情爆發後，屏東海生館的布局完全被打亂，隨著國境封鎖，夜宿活動幾乎不見外國人，加上三級警戒發布後，夜宿活動更是直接暫停，直到國內疫情趨緩後，夜宿才重啟，但因邊境遲遲未解封，夜宿依舊找不回外國客。

直到13日國境開放首日，BOT業者終於露出笑容，業者稱，近日已有不少外國遊客在詢問夜宿活動，如今國門大開，非常看好後續發展，相信夜宿海生館不久後又能重返海內外遊客的首選旅遊名單，回到往年榮景。

屏東海生館因應季節的不同，也針對夜宿規畫特色主題套裝行程，如4至8月的「觀珊望海」、6至10月的「蟹逅」，以及11月至隔年的3月的「踏水巡田」。