尹彥凱劇中悔婚被女方家長興師問罪，也被媽媽方馨教訓。（台視提供）

尹彥凱劇中悔婚，被張雁名賞一拳。（台視提供）

何蓓蓓與尹彥凱在台視《美麗人生 重返榮耀》中才甜蜜拍婚紗，準備辦婚宴、送喜帖，沒想到尹彥凱卻在此時才發現，自己愛的是梁舒涵所飾演的「美女」，因此主動向何蓓蓓提出解除婚約。最新劇情發展，飾演何蓓蓓母親的王樂妍得知消息後，直接到對方家中理論，而飾演尹彥凱母親的方馨，則是氣得給兒子一個巴掌，看著尹彥凱長大的張雁名，也給了他一拳。

方馨拍完這場戲後整個人終於鬆了一口氣，她感嘆這場戲就是讓媽媽傷透心：「當媽媽就是這樣，又哭又氣的。父母的用心小孩都看不到。」雖然劇中兒子離譜行為讓她傷透腦筋，不過方馨慶幸從來不需要用這種方式對待女兒，她得意表示：「因為我女兒很乖！」打趣地說：「只有戲裡面的小孩才這麼壞。」

方馨劇中出手教訓自己兒子，愛之深責之切的她一巴掌打得扎實又響亮。雖然在戲裡對尹彥凱又打又罵，當導演一喊卡，方馨馬上送上「愛的呼呼」，一臉擔心，深怕自己太入戲出手太重。尹彥凱抓到空檔就認真背台詞，他幽默笑說：「因為這場次很大，我怕如果沒背好，一直NG、一直被打，我應該真的會掛掉。」尹彥凱劇中行為遭到網友「炎上」，但他仍然保持樂觀：「雖然是因為不太好的事情，成為大家矚目的焦點，但其實也是滿開心的，大家不要擔心，明惠會幸福的、大家都會幸福喔！」他並自嘲「自帶渣男濾鏡」，笑說：「我現在應該走到哪裡，臉上都寫著『渣男』兩個字吧！」