中研院前院長李遠哲12日接受專訪稱，民進黨執政腐化的速度比國民黨更快，現在他已經無法與總統蔡英文溝通。前民進黨立委沈富雄認為，李遠哲在大選剩下大約40幾天這樣講民進黨，應該是忍無可忍，民進黨恐怕會失去不少中間選民的票。

沈富雄今(13日)在《POP撞新聞》節目中表示，李遠哲捧起來的是民進黨，除非是忍無可忍，他不輕易講民進黨的壞話，他在大選剩下大約40幾天這樣講，應該是忍無可忍。主持人問，李到底在想什麼？可以選後再講啊，沈富雄指出，他只是講民進黨讓他失望，但沒說應該怎麼辦。他當年真的把國民黨打下去了，直白的講，希望在民進黨，除非政黨輪替，否則不會改的，如今他對目前的狀態，跟他原先的期待真的差太多了。

針對李遠哲的說法，沈富雄認為，民進黨大概會失去不少中間選民的票，例如原先有一點偏綠、對綠失望，但是還不敢下結論的人，看到李遠哲竟然這樣想，會認為自己原先想的沒錯，所以會有這個效果。沈富雄認為，李遠哲講「腐敗」，就不只是能源政策；而他也曾挺賴清德，他應是有點替賴清德叫屈。