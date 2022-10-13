年度最有詭譎搞怪氣氛的萬聖節將至，令人毛骨悚然的餐點紛紛上市。雲朗觀光集團旗下多間飯店順勢搭上近期最潮的「殭屍」、「咒」等話題推出萬聖節活動，其中富歐洲古堡風格的君品酒店最是充滿西洋節慶氣息，不僅館內雲軒西餐廳推出「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，更推出超擬真的腦袋血漿外露頭顱造型外帶甜點，惡趣味的驚嚇吸睛指數爆表。

君品酒店雲軒西餐廳的「夜訪吸血莊園」萬聖節限定套餐，可享用到手指脆棒、墳墓沙拉、生魚片、焗烤蝸牛、酥皮南瓜濃湯、戰斧豬排各2份及驚嚇甜點1份，每人2180元+10%；飯店也在28日至31日應景推出「萬聖節1泊2食住房專案」，入住星級客房1晚，大啖「夜訪吸血莊園」套餐及翌日早餐2客，更可體驗金色三麥試飲的吸血鬼酒吧活動，每房7660元起。

雲軒西餐廳推出節慶限定的「夜訪吸血莊園」萬聖節雙人套餐。（雲朗觀光集團提供）

雲品溫泉酒店館內餐廳配合「殭屍」活動主軸，針對用餐的賓客，丹彤的服務人員會著殭屍裝，分派吸睛的「眼球蛋塔」，並於餐檯上提供太極、符咒、古井蛋糕及殭屍帽等造型的點心，Ken Can中餐廳也將贈送殭屍手指餅乾，雲月舫則獨家販售萬聖特調「小殭屍」，而飯店內處處營造各種驚嚇小巧思，打造沉浸式的萬聖氣息。

台北遠東香格里拉即日起至10月31日推出主題甜點和特調，館內38樓的馬可波羅酒廊祭出主題調酒，以龐貝琴酒、安格式3年白蘭姆酒為基底的創意特調，呈現毒藥、殭屍等吸睛造型；大廳茶軒推出「香格里拉之怪奇物語」3款系列特調，每杯250元+10%起；此外，1樓The Cake Room則開賣包含暗黑巧克力木乃伊、魔法怪怪屋蛋糕等一系列創意趣味的萬聖節限定甜點，需3天前預訂。

雲品溫泉酒店大玩殭屍主題，推出古井蛋糕、太極蛋糕、符令蛋糕、殭屍帽點心等系列甜點。（雲朗觀光集團提供）

晶華酒店館內各店在10月21日至31日推出萬聖節系列活動，館內1樓Regent Gift Shop以萬聖薑餅屋、紫薯獨眼怪、木乃伊熱狗麵包等甜品與鹹食，打造「搞怪甜點樂園」；2樓上庭酒廊開起「Spooky 幽靈酒吧」，瘋狂調酒師端出眼球馬丁尼、血腥博士、科學怪人、萬聖試管組等應景飲品；栢麗廳自助餐廳則將在萬聖節周末舉辦「萬聖節變裝派對」，餐檯上有各式應景佳餚，也有鬼節場景布置與拍照背板。

台北遠東香格里拉The Cake Roomj開賣多款萬聖節限定甜點，搞怪又吸睛。（台北遠東香格里拉提供）

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳在10月29日至31日晚餐時段推出「古墓驚魂」雙人海陸套餐，結合墳墓、女巫、蜘蛛等驚豔視覺，並獻上搞怪造型前菜及節慶限定甜點的萬聖節義饗沙拉吧，雙人套餐3999元+10%；活動期間於餐廳消費，即可以700元+10%的優惠價品飲驚悚眼球、鮮紅血漿造型的萬聖限定調酒「不給糖就搗蛋」及「顫慄之夜」各1杯。

晶華酒店1樓的Regent Gift Shop 推出多款應景造型糕點。（晶華酒店提供）

台北美福大飯店的萬聖節糕點則走可愛風，於即日起至10月31日推出「萌甜萬聖節」手作甜品，由法籍西點總主廚Hugo Ravier發揮巧思，創作出源自萬聖節古老傳說的「傑克南瓜」造型蛋糕、裝點著「萌萌幽靈」抹茶磅蛋糕，以及萬聖墓碑群「奇幻墓園」藍莓檸檬磅蛋糕，帶有些許詭譎氣氛又可愛的風格，限量手作每款320元起。

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳推出「古墓驚魂」雙人海陸套餐。（寒舍艾麗酒店提供）