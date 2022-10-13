在都市的水泥叢林中，有座小小的空中花園是許多人的夢想，為滿足消費者需求，許多建築開發商近年在大樓頂樓與陽台布建小小的植物空間，台中市建築經營協會13日也邀請花博策展人、太研設計總監吳書原主講，暢談他如何在有限空間內打造自己的「異托邦花園」。

畢業於英國AA建築聯盟學院的吳書原，現在是英國皇家景觀建築師協會副會員，曾參與英國與紐約時代廣場齊名的萊斯特廣場（Leicester Square）景觀設計，他說，草坪雖不被一般人認為是設計，但草坪每天接收的日照角度不同，可能導致不同地方的顏色不盡相同，也因此，在栽種時須考量各種外在因素、栽種多種草種，讓草坪在陽光下呈現一致的鮮綠色。

返台後創立太研設計的吳書原，在台南僑昱建設「Green-life」、台北璞園「春生生」建案與新竹國泰建設「國泰禾」，都採用野放式庭園，他強調，使用台灣原生種，也不避諱用噴泉草、芒花等河濱植物，「世界的趨勢就是低維護、原生種，河濱植物非常強健，你也不用施肥、澆水、修剪。」

吳書原強調，「野放不代表荒原，而是受到控制的自然」，在設計中，鋪面俐落中應帶著細膩，且景觀設計要與空間進行隱密對話。