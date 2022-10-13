美國白宮於當地時間週三發佈新版國家安全戰略，將中國定位為「唯一擁有重塑國際秩序意圖的競爭者」，同時「也逐漸擁有經濟、外交、軍事和科技力量來日益推進這一目標」。該報告還強調，未來10年是美國與中國競爭的決定性10年，美國不尋求讓競爭轉變為對抗或新冷戰，雙方可以和平共存並分享人類進步成果，並為之作出貢獻。

綜合外媒報導，這份48頁的文件因烏克蘭危機而推遲公佈，文件沒有在拜登目前的政策思維上做出重大轉變。新版國家安全戰略報告說，即使在俄羅斯入侵烏克蘭之後，對全球秩序而言，中國是美國最重大的挑戰。如果美國希望保持其在全世界的影響力，它必須贏得與中國這個超級大國的經濟軍備競賽

報告指出，白宮將優先考慮保持對中國的持久競爭優勢，同時約束仍然非常危險的俄羅斯。由於中國是唯一一個既有重塑國際秩序意圖的競爭者，也逐漸擁有經濟、外交、軍事和科技力量來日益推進這一目標。因此，未來10年是美國與中國競爭的決定性10年。

美國國家安全顧問沙利文在解釋這份報告時說，美國必須管控與中國的關係，同時應對一系列影響世界各地人民的跨國挑戰，包括氣候變化、糧食安全、傳染病、恐怖主義、能源轉型和通貨膨脹。

他引述戰略安全報告指出，中國是美國目前面臨的最大地緣政治挑戰，但美國不尋求讓競爭轉變為對抗或新冷戰。中國對全球經濟至關重要，對全球共同挑戰有重大影響，特別是氣候變化和全球公共安全。美國和中國和平共存是可能的，可以共同分享人類進步成果，並為之作出貢獻。