李霈瑜揭林哲熹被職場性騷。（Netflix提供）

温貞菱劇中約會薛仕凌卻陷數位性暴力。（Netflix提供）

華語懸疑劇《她和她的她》由葉如芬擔任總監製、卓立執導，演員包含許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、林哲熹、薛仕凌、郭雪芙等，將在10月28日於Netflix獨家上線。《她和她的她》透過層層拆解女主角許瑋甯所陷入的兩個世界，帶出深入的職場性別歧視、數位性暴力等議題。

許瑋甯在《她和她的她》中飾演職場女強人林晨曦，即使有令人稱羨的成就，仍因空降主管職的男同事杜駿儒（吳慷仁飾）出現而受到老闆背後嘲諷：「女人很麻煩，萬一將來結婚懷孕什麼的，工作升遷還是要以男人為主。」面對男同事的騷擾和暗算，許瑋甯感嘆在劇中的她一開始只能為了生存選擇不斷隱忍，甚至受邀至其他公司面試卻因未婚遭公司高層打槍：「希望你（林晨曦）能以已婚身份來就職畢竟漂亮單身的女人在公司會惹來一些麻煩，最近有打算結婚嗎？」

許瑋甯認為除了角色有不為人知的過去之外，這類隱性的歧視或職場霸凌，也是間接導致角色產生巨大的心理壓力的因素之一，逐漸堆積造成讓角色失憶的車禍，「不論社經地位如何，都有機會碰到這些事情，可能會帶著過去結痂的傷痛到成長後的家庭或是職場，在未來的某一天因為類似的問題而爆發，我也因為飾演這個角色後，開始理解，也發現受害者的『重要他人』，能做的就是陪伴和傾聽，給彼此更多的時間和空間。」

《她和她的她》除了懸疑、刑偵劇情，還涵蓋「男性職場性騷擾」、「數位性暴力」等等眾多題材，李霈瑜（大霈）認為她所飾演的陳智苓初入職場，揭穿男同事柯迪洋（林哲熹 飾）遭性騷擾不敢發聲以及公司陪酒文化是一項艱難任務，林哲熹則開玩笑表示：「收到劇本時角色描述是職場上被騷擾的小鮮肉，當時看到就覺得很有興趣，我那時剛年滿30歲還能夠演小鮮肉，就馬上答應了，加上男生被性騷擾這塊是很少遇見的題材，非常願意嘗試。」 温貞菱與薛仕凌共同詮釋一段失控的數位性暴力事件，温貞菱也表達內心因此劇而有所感悟，並鼓勵所有女性：「在最脆弱的時候，也要相信絕對有人可以接住你。」