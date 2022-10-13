民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部13日下午召開一場「反賄選小組成立記者會」，記者會中出示一張截圖，顯示有人利用通訊軟體社群召集民眾參與參選人見面會及餐會。蔡適應競總發言人陳彥寧表示，參選人的餐會若有對價關係，民眾若參與可能涉及收賄。

對此，國民黨基隆市長參選人謝國樑競選總部回應：「我們的座談會一律都是法務部建議的米粉加貢丸湯，連魚丸都不敢加。蔡陣營的律師下次再亂講話，我們將對律師本人提告。」

蔡陣營的記者會中，前市議員施世明擔任反賄選小組召集人，施世明表示，今年的基隆市長選舉，蔡是與「大隻的金牛」在競選，這隻金牛很有可能從事賄選的行為，他呼籲有心人不要觸法。

出席的律師蔡家豪在記者會中表示，小選區的市議員、里長選舉，選情激烈時，輸贏都在幾百票之間，想賄選的人，最後一定會把錢撒下去。民眾若遇到類似情況一定要蒐證，保存證據提供給警方，才能乾淨我們的選風。

陳彥寧表示，蔡陣營會與警方合作通報機制，也會與民間徵信業者合作，進行各種證據的收集，再收集地方支持者的情資，來進行查賄，特別是政府也提供了高額的檢舉獎金，檢舉市長賄選500萬元、市議員200萬元、里長50萬元，來遏止賄選歪風。

蔡陣營在記者會尾聲也出示一張通訊軟體社群截圖，表示目前已有人在召集特定參選人的見面會兼餐會，律師蔡家豪表示，若民眾去了這樣場合，免費吃了一頓飯，會不會因此覺得應該要回饋對方，就會有嫌疑讓檢警啟動偵辦。