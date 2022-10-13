主力經營台灣中南部有線電視與寬頻市場的台灣數位光訊科技，13日獲得中華信評調整其信評展望，由「穩定」調為「正向」，因為中華信評評估未來一至二年該公司應可進一步降低財務槓桿的水準。

中華信評13日亦確認，台數科的長期發行體信用評等為「twBBB+」，短期發行體信用評等為 「twA-2」。

台數科公司2021年的EBITDA為新台幣19.9億元，中華信評估算，公司借款對EBITDA比，從2020年底時的4.1倍，改善至2021年底時的3.6倍。由於該公司可支配現金持續流入，並降低借款水準，中華信評認為，可望持續逐步降低財務槓桿水準，2022、2023年的槓桿比將低於3.5倍。

就產業面來看，台數科面臨有線電視業務訂戶數下降的現象，寬頻服務收入則持續上升。中華信評指出，有線電視用戶數減少以及線路出租業務營收下滑，可能削弱其EBITDA的產生能力，惟該公司在中南部市場有先行者優勢以及自然壟斷地位，應可維持其在當地有線電視市占率的領先地位。

此外，台數科一部份可支配現金流入，來自該公司採取相對保守的資本支出與股利配發政策，2021年配發率僅36.1％，未來兩年應能進一步降低調整後借款。截至2021年12月31日，台數科的調整後借款從一年前的新台幣83億元降至新台幣71億元，且其借款對EBITDA比亦在同一期間從4.1倍降至3.6倍。