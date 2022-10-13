許多人不了解精神疾病病友承受的痛苦與無奈，導致精神疾病病友常遭汙名化，高雄市政府社會局為協助精神障礙者於社區生活，委託高雄市耕馨身心關懷協會於鳳山區開辦精障者協作模式據點「心驛會所」，提供精障者一個自主、尊嚴的心靈復元驛站，一起克服外界汙名化、孤立感等處境，協助重拾自我價值及信心回歸社區。

高雄市社會局表示，「心驛會所」提供18歲以上居住於社區且領有身心障礙證明的慢性精神患者，以夥伴協作模式，透由身障者友伴之間共同討論、發展生活目標，搭配社工人員從旁協助，在過程中學習人際互動、溝通表達能力。

社會局指出，目前採取「日常生活組」、「行政文書組」兩個工作組別，每日會透過公共討論分配及當日所設定的工作目標，藉由參與表達肯定自我存在價值，透過目標實踐，重建自信復元力。

精障者嘉嘉十分敏感，容易受到他人的言語及舉動感到緊張不安，因此經常對自己缺乏自信而退縮，嘉嘉加入會所成員參與行政文書組，在同儕互相學習下，除了完成個人文書處理的工作目標外，嘉嘉也開始嘗試與他人互動、擔任溝通的角色，現在已能獨當一面擔任會議主席，適時表達自己意見，也已順利找到超商工作，可以更自信與他人溝通，並樂在工作。

社會局長謝琍琍表示，協助精神障礙者回歸社區，需結合多元社區支持方案，精障者協作模式據點成立，就是為了考量精神障礙者復元需求，跳脫原精障者被服務、被治療的被動角色，重新轉換為著重於自主表達參與決策者角色，透過彈性的服務模式，提高精神障礙者使用社區式服務之意願；社會局除了「心驛會所」外，今年9月也在左營區再設置1處「雄棧會所」，未來將持續布建，預計114年達4據點目標，提供精神障礙者復元路上更多元的選擇。諮詢專線「心驛會所」07-7477315及「雄棧會所」07-3503520。